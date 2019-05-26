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Ханна, Ковальчук, Дакота, Елка, Бородина, Орлова: звезды появились в ярких нарядах на премии RU.TV

Популярные исполнительницы и телеведущие прошлись по красной дорожке в «Крокусе».

Ханна, Ковальчук, Дакота, Елка, Бородина, Орлова: звезды появились в ярких нарядах на премии RU.TV
Ханна/instagram.com/offi_hanna/

В «Крокусе» состоялось вручение призов ежегодной музыкальной премии RU.TV. Многие российские звезды шоу-бизнеса не смогли пропустить это яркое событие. На красной дорожке они блеснули в ярких нарядах, никого не оставив равнодушными.

В Instagram появились фотографии с музыкального праздника. К примеру, певица Ханна заявила, что получила огромное количество комплиментов по поводу своего образа на дорожке. Она пришла в ультракоротком платье. «Кстати, красилась сама в машине ровно 15 минут», — сказала яркая певица.

Певица Юлия Ковальчук пришла на церемонию в розовом платье в пол. «И кто сказал, что девочка в розовом это банально? В розовом, да ещё и блондинка. Готова рушить стереотипы — так что пишите свои комментарии! Просто влюблена теперь в это платье и клатч», — призналась исполнительница своим подписчикам.

Певица Рита Дакота также не пропустила церемонию. Она пришла в пиджаке и штанах. Кстати, с церемонии звезда ушла не с пустыми руками. Ее признали «Интернет артистом года».

Пришла на премию и популярная певица Елка. Ее подписчики пришли в полный восторг от ее «прозрачного», как они выразились, образа.

Ведущие проекта «Дом-2» Ольга Орлова и Ксения Бородина прошлись по красной дорожке в тандеме. «Когда тандем равен дружбе», — прокомментировала совместный «поход» Ольга Орлова. Даже платья у девушек были чем-то похожи. «О, боже. Какая красота на нашей дорожке. Ксения подготовилась. Потому что Ксения надела платье цвета телеканала RU.TV. Отлично гармонируют. Главное, что не сливаются с дорожкой», — заявил ведущий церемонии.

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Тэги:

ЁлкаКсения БородинаОльга ОрловаРита ДакотаРусская музыкальная премия RU.TVХаннаЮлия Ковальчук
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Ханна, Ковальчук, Дакота, Елка, Бородина, Орлова: звезды появились в ярких нарядах на премии RU.TV
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