«Не показалось ли вам что-то странным?»: Максим Фадеев высказался после шоу «Голос. Дети»

Продюсер заявил, что ему очень важно узнать мнение своих подписчиков.

Известный продюсер Максим Фадеев в Instagram подвел первые итоги шоу «Голос. Дети». При этом он заметил, что более развернутый комментарий даст для своих подписчиков позже. Сейчас ему в первую очередь важно мнение обычных людей.

«Скажите, как вам вчерашний концерт «Голос. Дети»? Что вы об этом думаете? Не показалось ли вам, что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения! А после я выскажу своё!» — заявил загадочно Максим Фадеев.

Отметим, что по итогам шоу «Голос. Дети» победа досталась сразу девяти участникам, финалистам шоу. Многие звезды шоу-бизнеса посчитали, что в данной сложной ситуации это единственный правильный выход. Всем частникам проекта досталось по миллиону рублей.

Во время праздничной церемонии произошел достаточно забавный эпизод. Дело в том, что незадолго до финала представитель Казахстана Ержан Максим снялся в скандальном ролике, где нелестно отзывались о Первом канале. Общий смысл был в том, что на Первом все куплено. Генеральный директор телеканала Константин Эрнст пожурил Ержана Максима. Он надеется, что после нового финала представитель Казахстана поймет, что в этом мире не все продается и покупается. Добавим, что дочь Алсу Микелла Абрамова на повторный финал шоу не явилась, хотя она наравне со всеми считается победительницей проекта.