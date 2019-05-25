Игорь Крутой, Елка, Алексей Воробьёв и другие звезды выберут победителя шоу «Ты супер!»

Более 50 детей приняли участие в третьем сезоне проекта «Ты супер!» на НТВ. Юные певцы приехали из десяти стран, в том числе Латвии, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и других. Тринадцать вокалистов вышли в суперфинал конкурса, но только один из них станет победителем.

Раскрыть таланты участников, которые остались без попечения родителей, помогает звездное жюри. Певица Ёлка, Игорь Крутой, Алексей Воробьев, Виктор Дробыш, Диана Арбенина и Евгений Маргулис продемонстрировали азы профессии артиста и дали ряд мастер-классов.

Несмотря на то, что Алексею Воробьёву пришлось покинуть проект из-за съёмок в Америке, он выложился перед подопечными. Певец танцевал брейк-данс, играл в футбол и соревновался на аккордеонах с одним из юных музыкантов.

Проект «Ты супер!» не только помогает участникам попасть на сцену, но и устраивает встречи с родными. Так, Ханым Ахмадиева шесть лет не видела семью, но благодаря съёмкам смогла встретиться с сестрой, братом и тётей.

Каждый зритель сможет проголосовать за любимого артиста на сайте телеканала НТВ и в мобильном приложении. Фаворит публики получит «Приз зрительских симпатий». Кто станет победителем шоу, узнаете в субботу 26 мая в 19:00 на НТВ.