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Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась корейскому режиссеру Пон Чжун Хо.

Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля
Пон Чжун Хо на 72-м Каннском кинофестивале. Фото: globallookpress

Названы итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты». Корейский режиссер представил зрителям социальную комедию, в которой бедная семья полным составом устраивается на работу к богачам. Пон Чжун Хо создает культовые картины для азиатских зрителей.

Гран-при Каннского кинофестиваля достался сенегальскому режиссеру Мати Диоп за фильм «Атлантика». Режиссёрский дебют рассказывает о влюбленности 17-летней девушки. Современная история «Ромео и Джульетты» о классовом неравенстве включает в себя элементы детектива и триллера.

Антонио Бандерас стал лучшим актёром, по мнению жюри, благодаря роли в картине «Боль и слава» Педро Альмодовара. Звание лучшей актрисы досталось англичанке Эмили Бичем после участия в фильме «Малыш Джо» Джессики Хауснер. Лучшими режиссерами названы Жан-Пьер и Люк Дарденн за киноленту «Молодой Ахмед».

Также на Каннском кинофестивале зажглась звезда российского режиссера Кантемира Балагова. Он получил сразу две награды – за «Лучшую режиссуру» в секции «Особый взгляд» и специальную премию от Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Каннского кинофестиваля.

Молодой режиссер удостоился наград за фильм «Дылда». Кинолента рассказывает о любви девушки Ии, которая пытается выжить в Ленинграде после блокады. Потеря ребёнка становится отправной точкой в сложной истории отношений девушки и ее подруги.

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Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля
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