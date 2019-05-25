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Словно невеста: Ани Лорак в белоснежном платье появилась на премии RU.TV

Девушка представлена в номинации «Лучшая певица», поэтому не смогла пропустить мероприятие.

Словно невеста: Ани Лорак в белоснежном платье появилась на премии RU.TV
Ани Лорак. фото: eastnews.ru

Вечером 25 мая стартовала музыкальная премия RU.TV. За несколько часов до начала мероприятия стала готовиться к появлению на публике Полина Гагарина. В этому году она выступила в роли ведущей вечера. На красной дорожке девушка в итоге появилась в фиолетовом вечернем платье со шлейфом. Не исключено, что за время концерта она сменила еще пару образов. Среди гостей преми были практически одни звезды: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Виктория Дайнеко и другие известные персоны.

Не смогла пропустить это мероприятие и Ани Лорак, так как представлена в номинации «Лучшая певица».  Она появилась среди гостей в белоснежном пышном платье без бретелек. Наряд состоял из множества лоскутков ткани, которые в итоге придали образу воздушности. Артистка дополнила платье сережками-кольцами и бежевыми босоножками на шпильке. Поклонники уже привыкли к тому, что она любит необычные образы, поэтому пришли в восторг от такого, на первый взгляд, несуразного наряда.

«Шикарный образ. Вы сегодня превосходно выглядите!», «Очень неожиданный, смелый и немного свадебный образ», «Отличного вечера! Желаю получить заветную награду», «Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым!», — высказались пользователи Сети. Отметим, что не только Лорак отдала предпочтение пышному платью. Дайнеко пришла на премию в фиолетовом наряде с ниспадающими плечиками, как у принцессы.

Напомним, что Лорак почти десять лет состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В прошлом году появились слухи о том, что муж ее предал. Вскоре певица подала на развод. Даже ради общей дочери Софии она не стала сохранять брак. В начале этого года артистка получила развод, а не так давно она выпустила клип о разочаровании в любви на песню «Я тебя ждала». В лирической композиции Ани Лорак призналась, что ей страшно быть одной.

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Тэги:

Ани Лоракзвездный стильРусская музыкальная премия RU.TV
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Словно невеста: Ани Лорак в белоснежном платье появилась на премии RU.TV
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