НОВОСТИ

Постройневшая Рианна в платье-пиджаке презентовала новую коллекцию одежды в Париже

Певица сменила несколько стильных образов, впервые за долгое время показав свои ноги.

Постройневшая Рианна в платье-пиджаке презентовала новую коллекцию одежды в Париже
Рианна. фото: globallookpress.com

31-летняя Рианна старается развивать не только, как певица, но и как бизнесвумен. На сцену она выходит все реже, но зато выпускает косметику под собственной косметической маркой Fenty Beauty и создает одежду. Недавно поклонники вычислили, что артистка переехала жить из Лос-Анджелеса в Лондон. Оказалось, что она просто решила быть поближе к своему бренду, так как его представительства расположены в Париже и Италии.

Именно в столицу Франции наведалась на днях Рианна. Она приехала в самый романтичный город на планете, чтобы представить новую коллекцию одежды. Там в своем первом бутике певица  сначала появилась в белом платье-пиджаке. Благодаря короткому наряду девушка продемонстрировала свои стройные ноги. К слову, обычно она облачается в объемные спортивные костюмы, поэтому многие впервые увидели звезду с обнаженными частями тела за долгое время. Оказалось, что артистка похудела.

На презентации Рианна призналась, что принимала непосредственное участие в создании коллекции. Как у любого творца, у нее также была муза — по признанию РиРи, она вдохновлялась самой собой и ориентировалась на собственные вкусы. Платье, в котором она пришла на мероприятие, с широкой линией плеча, удлиненными рукавами дало некоторое представление гостям о стилистике всей ее коллекции.

Позже певица сменила еще несколько нарядов. Она примерила джинсовое короткое платье, а также парку и ультрамини. Напомним, ранее Рианна не так давно начала сотрудничество с люксовым гигантом LVMH и стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила модный Дом, входящий в эту компанию. Стоит отметить, что для LVMH кампания Fenty Maison стал первым собственным брендом, созданным с 1987 года.

Вам может быть интересно:

Рианна согласилась с предсказанием журналистки о её свадьбе и детях Мерцающая кожа и мини-платье: Рианна снялась в рекламе собственного бренда косметики «На сцену она не вернется»: таролог Марианна Абравитова призвала молиться за Юлию Началову

Тэги:

звездный стильРианна
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Постройневшая Рианна в платье-пиджаке презентовала новую коллекцию одежды в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: