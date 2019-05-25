Постройневшая Рианна в платье-пиджаке презентовала новую коллекцию одежды в Париже

31-летняя Рианна старается развивать не только, как певица, но и как бизнесвумен. На сцену она выходит все реже, но зато выпускает косметику под собственной косметической маркой Fenty Beauty и создает одежду. Недавно поклонники вычислили, что артистка переехала жить из Лос-Анджелеса в Лондон. Оказалось, что она просто решила быть поближе к своему бренду, так как его представительства расположены в Париже и Италии.

Именно в столицу Франции наведалась на днях Рианна. Она приехала в самый романтичный город на планете, чтобы представить новую коллекцию одежды. Там в своем первом бутике певица сначала появилась в белом платье-пиджаке. Благодаря короткому наряду девушка продемонстрировала свои стройные ноги. К слову, обычно она облачается в объемные спортивные костюмы, поэтому многие впервые увидели звезду с обнаженными частями тела за долгое время. Оказалось, что артистка похудела.

На презентации Рианна призналась, что принимала непосредственное участие в создании коллекции. Как у любого творца, у нее также была муза — по признанию РиРи, она вдохновлялась самой собой и ориентировалась на собственные вкусы. Платье, в котором она пришла на мероприятие, с широкой линией плеча, удлиненными рукавами дало некоторое представление гостям о стилистике всей ее коллекции.

Позже певица сменила еще несколько нарядов. Она примерила джинсовое короткое платье, а также парку и ультрамини. Напомним, ранее Рианна не так давно начала сотрудничество с люксовым гигантом LVMH и стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила модный Дом, входящий в эту компанию. Стоит отметить, что для LVMH кампания Fenty Maison стал первым собственным брендом, созданным с 1987 года.