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«Когда очень лень краситься»: Ходченкова заменила макияж маской тигрицы

Актриса удивила поклонников звериной раскраской.

«Когда очень лень краситься»: Ходченкова заменила макияж маской тигрицы
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Светлана Ходченкова продемонстрировала экстравагантный «макияж». Российская актриса опубликовала фотографию, на которой предстала в звериной маске. Снимок звезда снабдила ироничной подписью.

«Когда очень лень краситься», – пошутила звезда.

Подписчики не сразу поняли задумку 36-летней актрисы. Одни фанаты предположили, что Ходченкова нанесла аквагрим. Другие поклонники пошутили в ответ, заявив, что звезда сменила имидж и сделала татуаж на все лицо. Многие из них сошлись во мнении, что красоту актрисы трудно скрыть даже под маской.

«Красивые черты лица все равно не спрятать»; «Когда в душе тигрица!»; «Аватар по-русски», – написали фолловеры.

Ранее, актриса Светлана Ходченкова похвалилась дорогостоящей обновкой. Звезда приобрела новый аксессуар – дизайнерскую сумку Bulgari, стоимость которой превышает 160 тысяч рублей.

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Светлана ХодченковаСветлана Ходченкова в маске тигрицы
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«Когда очень лень краситься»: Ходченкова заменила макияж маской тигрицы
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