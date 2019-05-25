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Анфиса Чехова раскритиковала женщин с «замороженными лбами» и «губами-лепехами»

Телеведущая не скрывает, что сама регулярно бывает у косметолога, но все же другим женщинам не советует часто делать различные инъекции, так как это может привести к плачевным последствиям.

Анфиса Чехова раскритиковала женщин с «замороженными лбами» и «губами-лепехами»
Анфиса Чехова. фото: globallookpress.com

Анфиса Чехова на протяжении всей ее карьеры в шоу-бизнесе подозревали в пластических операциях. Всплывали слухи об изменении черт лица, но самым популярным было мнение, что телеведущая увеличила себе грудь. 41-летняя телеведущая всегда их опровергала. Не так давно она даже показала свое архивное фото. Как оказалось, уже в 14 лет звезда обладала пышными формами. В последние годы поклонники поражались тому, как похудела ведущая.

Со своими подписчиками в соцсети Чехова старается быть откровенна и порой даже дает им полезные советы. Так, недавно она раскрыла два действенных способа похудеть. По ее словам, лишние килограммы уходят, когда голодаешь и благодаря клизмам. Сама знаменитость в свое время отказалась от сахара и мучного, что позволило ей стать в два раза стройнее, чем она была раньше. Разглядывая снимки Анфисы, фанаты также восхищаются ее гладкой кожей. Телеведущая ухаживает за собой, а также посещает косметолога, чтобы сохранять молодость.

Накануне она призналась, что делает различные бьюти-процедуры у своего друга-косметолога. При этом Чехова призвала молодых женщин не поддаваться соблазнам и не злоупотреблять уколами красоты.

«Эдвард, очень правильный доктор, он, так же как и я, не любит „сделанные“, медузоподобные лица, замороженные лбы и раздутые губы-лепехи. Мы с ним оба сходимся на том, что Красоту надо поддерживать, а не делать из красивого лица — устрашающе ненатуральнее!», — высказалась телеведущая. Оказалось, что ей не нравятся женщины, которые выглядят не натурально.

«А еще важно знать о пользе и вреде разных процедур. И не пихать в своё лицо всё что попало, не разобравшись что это такое и какие от него последствия! Ну и, конечно, многие процедуры показаны только с возрастом! Девоньки, пощадите свои прекрасные молодые лица! У вас еще будет тонна времени, чтобы познакомится с его величеством Шприцем», — добавила звезда.

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Анфиса Чехова раскритиковала женщин с «замороженными лбами» и «губами-лепехами»
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