Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Анастасия Шубская не смогла сдержать эмоций после поражения сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ. По словам Шубской, наши соотечественники не оценили труд спортсменов и плохо поддерживали команду.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах, нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская в Instagram.

Подписчики не согласились с Анастасией, назвав ее заявление выдумкой.

«Почему такой стереотип, мол русские после поражения поливают как могут свою сборную? Да ничего подобного! Мы гордимся ими и достойно принимаем поражение. С чего такое мнение о болельщиках?» – недоумевают подписчики.

«Сборная России – это просто сборная мечты любой страны. Спасибо ребятам за отдачу, ждем победу в завтрашнем матче», – написали фолловеры в комментариях к посту.

Напомним, 25-летняя модель Анастасия Шубская вышла замуж за Александра Овечкина в 2017 году. Спустя год у супругов родился сын Сергей. Пара много времени проводит в США, где тренируется российский хоккеист.