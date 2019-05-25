НОВОСТИ

Анастасия Волочкова примерила балетную пачку для нового проекта прямо в ресторане

Балерина ценит людей, которые помогают экономить ей время.

Анастасия Волочкова примерила балетную пачку для нового проекта прямо в ресторане
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

После отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова активно принялась за работу. Вместе с Николаем Челноковым звезда готовит спектакль «Клоун и балерина». Знаменитость приезжала в усадьбу режиссера цирка, чтобы начать репетиции.

Анастасия Волочкова продолжает делиться подробностями постановки с подписчиками в Instagram. Она показала движения из балета «Кармен-сюита», которые репетировала с Майей Плисецкой. Часть танца балерина готова включить в новую постановку.

Для Волочковой уже подготовили концертный наряд для спектакля. Балерина была так занята, что ей пришлось примерить белоснежную пачку прямо в ресторане, в котором она обедала. Портные доставили платье на обед Анастасии Волочковой.

Помимо подготовки к новому спектаклю, знаменитость не забывает радовать поклонников фирменными шпагатами. На многих фотографиях с Мальдив Волочкова демонстрирует растяжку и не забывает о тренировках даже в отпуске. Несколько раз балерина пыталась вновь включить комментарии, но в очередной раз столкнулась с потоком негатива от подписчиков, поэтому наслаждается свободой от хейтеров.

Вам может быть интересно:

«Наконец-то без шпагата»: в Сети оценили новый романтичный образ Волочковой Волочкова показала кадры с репетиции своего нового спектакля «Клоун и балерина» Святая святых: Волочкова показала большую кровать, в которой проводит ночи с любимым

Тэги:

InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостирепетиция спектакля
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Волочкова примерила балетную пачку для нового проекта прямо в ресторане
Интересно?
Поделись с друзьями: