Анастасия Волочкова примерила балетную пачку для нового проекта прямо в ресторане

Балерина ценит людей, которые помогают экономить ей время.

После отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова активно принялась за работу. Вместе с Николаем Челноковым звезда готовит спектакль «Клоун и балерина». Знаменитость приезжала в усадьбу режиссера цирка, чтобы начать репетиции.

Анастасия Волочкова продолжает делиться подробностями постановки с подписчиками в Instagram. Она показала движения из балета «Кармен-сюита», которые репетировала с Майей Плисецкой. Часть танца балерина готова включить в новую постановку.

Для Волочковой уже подготовили концертный наряд для спектакля. Балерина была так занята, что ей пришлось примерить белоснежную пачку прямо в ресторане, в котором она обедала. Портные доставили платье на обед Анастасии Волочковой.

Помимо подготовки к новому спектаклю, знаменитость не забывает радовать поклонников фирменными шпагатами. На многих фотографиях с Мальдив Волочкова демонстрирует растяжку и не забывает о тренировках даже в отпуске. Несколько раз балерина пыталась вновь включить комментарии, но в очередной раз столкнулась с потоком негатива от подписчиков, поэтому наслаждается свободой от хейтеров.