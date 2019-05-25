Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

Вот уже вторую неделю Виктория Боня находится в Каннах. Телеведущая несколько раз появлялась на ковровых дорожках, сменяя один наряд за другим. Она регулярно рассказывала поклонникам о том, чем еще занимается на Лазурном побережье. Девушка призналась, что за границей ей поступает много предложений о работе в различных проектах. Она с удовольствием снялась в ряде фотосессий и даже примерила роскошное пышное розовое платье для рекламной компании.

В соцсети Виктория делилась фото и видео, на которых была запечатлена то на вечеринке, то на побережье. Сама она утверждала, что у нее нет ни одной свободной минутки. Даже на мероприятиях, которые проходили в рамках Каннского кинофестиваля, она старалась не задерживаться, чтобы быстрее оказаться в постели и посмотреть сериалы. Однако усердие и труды девушки окупились. Накануне Боня посетила церемонию World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Для появления на публике русская красавица выбрала роскошное платье из плотной бардовой ткани. Оно было расшито узорами и стразами. Наряд дополняла накидка, которая тянулась длинным шлейфом, когда звезда шла. В какой-то момент Викторию пригласили подняться на сцену. Ведущие вечера вручили ей особую награду за миллионное количество подписчиков в Instagram в номинации Followers. Отметим, что не только она, но и еще ряд знаменитостей представляли Россию на конкурсе.

Победители были выбраны в 22-х номинациях — от моды, красоты и кулинарии до политики, спорта и благотворительности. Также на конкурсе были награждены «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче. Позже для всех гостей мероприятия была устроена вечеринка, на которой крутил свои треки диджей Smash, а также выступил Джанлука Вакки. Стоит отметить, что поклонники были очень рады за Боню. Многие также пришли в восторг от ее наряда. «Как всегда на высоте», «Прям королева», «Виктория, очень красивый образ. У тебя очень хороший вкус!», «Всех покорила».