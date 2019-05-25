НОВОСТИ

Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

Гостей вечера российская светская львица поразила своим роскошным нарядом.

Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале
Виктория Боня. фото: eastnews.ru

Вот уже вторую неделю Виктория Боня находится в Каннах. Телеведущая несколько раз появлялась на ковровых дорожках, сменяя один наряд за другим. Она регулярно рассказывала поклонникам о том, чем еще занимается на Лазурном побережье. Девушка призналась, что за границей ей поступает много предложений о работе в различных проектах. Она с удовольствием снялась в ряде фотосессий и даже примерила роскошное пышное розовое платье для рекламной компании.

В соцсети Виктория делилась фото и видео, на которых была запечатлена то на вечеринке, то на побережье. Сама она утверждала, что у нее нет ни одной свободной минутки. Даже на мероприятиях, которые проходили в рамках Каннского кинофестиваля, она старалась не задерживаться, чтобы быстрее оказаться в постели и посмотреть сериалы. Однако усердие и труды девушки окупились. Накануне Боня посетила церемонию World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Для появления на публике русская красавица выбрала роскошное платье из плотной бардовой ткани. Оно было расшито узорами и стразами. Наряд дополняла накидка, которая тянулась длинным шлейфом, когда звезда шла. В какой-то момент Викторию пригласили подняться на сцену. Ведущие вечера вручили ей особую награду за миллионное количество подписчиков в Instagram в номинации Followers. Отметим, что не только она, но и еще ряд знаменитостей представляли Россию на конкурсе.

Победители были выбраны в 22-х номинациях — от моды, красоты и кулинарии до политики, спорта и благотворительности. Также на конкурсе были награждены «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче. Позже для всех гостей мероприятия была устроена вечеринка, на которой крутил свои треки диджей Smash, а также выступил Джанлука Вакки. Стоит отметить, что поклонники были очень рады за Боню. Многие также пришли в восторг от ее наряда. «Как всегда на высоте», «Прям королева», «Виктория, очень красивый образ. У тебя очень хороший вкус!», «Всех покорила».

фото: instagram.com/victoriabonya/

Вам может быть интересно:

Боня продолжает получать комплименты в адрес платья от португальского дизайнера «Ох уж эти ножки»: Виктория Боня показала фигуру в платье собственного бренда Виктория Боня покорила Канны головокружительным декольте

Тэги:

Виктория Бонязвездный стиль
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале
Интересно?
Поделись с друзьями: