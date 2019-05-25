Цекало повесил картины молодой жены на самом видном месте в квартире

Шоумен и продюсер Александр Цекало недавно женился в четвертый раз. Его избранницей стала 27-летняя модель и художница Дарина Эрвин. Свадьба знаменитостей прошла в узком кругу в Беверли-Хиллз. В окружении Цекало говорят, что звезда планирует организовать банкет для родственников и друзей, а пока супруги заняты работой и не посвящают в подробности своей личной жизни.

Дарина Эрвин не публикует в соцсетях совместных снимков с новоиспеченным супругом. Но регулярно делится своими работами. Так, на одном из фото девушка предстала в фартуке на голое тело, показав, что увлеченно рисует. В основном, темами ее картин становятся обнаженные тела.

Художница показала, что 57-летний Александр Цекало развесил ее работы на самые видные места в квартире. Дарина разместила в Stories снимок гостиной, на которой подписчики заметили картины художницы.

Напомним, ранее Цекало расстался с сестрой певицы Веры Брежневой – Викторией Галушкой. Супруги развелись мирно, и поклонники даже не заподозрили, что шоумен уже встретил новую любовь. Однако родители модели не рады за дочь. По мнению отца Дарины, брак не продлится долго, так как между супругами слишком большая разница в возрасте. Цекало старше своей избранницы на 30 лет.