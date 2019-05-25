Вместо Bugatti: Криштиану Роналду купил новый спорткар за миллион евро

В прошлом году Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) покинул «Реал Мадрид», в составе которого выходил на поле 10 лет, и стал игроком «Ювентуса». Лучший бомбардир в истории Португалии также является и самым дорогим. Итальянский клуб предложил ему гонорар в 30 миллионов евро в год. По некоторым данным, футболист получает 2, 5 миллиона евро в месяц в качестве гонорара. Такой суммы с лихой хватает на то, чтобы вести светскую жизнь.

Личное досье Криштиану Роналду

В начале мая в СМИ появилась информация, что Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, стоимостью около 11 миллионов евро. Однако вскоре представители артиста опровергли слухи. Оказалось, что эта модель машины до сих пор находится в стадии разработки и поступит в продажу не раньше 2021 года. Если Криштиану и хочет пополнить свой автопарк этим суперкаром, то пока ему можно лишь встать за ним в очередь.

Все же футболист времени даром не теряет, поэтому он купил на днях другую спортивную машину. Капитан сборной Португалии стал обладателем McLaren Senna. Не него Роналду потратил лишь один миллион евро — треть своей зарплаты. Суперкар разгоняется до сотни км/ч менее чем за три секунды. Примечательно, что Senna не только трековый автомобиль. На нем можно ездить и по обычным дорогам. Мощность авто — 800 лошадиных сил, а максимальная скорость — 340 километров в час, пишет Eurosport.ru.

В соцсети Криштиану уже похвастался своей новой «игрушкой». Он разместил видео, на котором запечатлена его новая машина. В кадре футболист едете на ней возле своего особняка, а затем заезжает в гараж. К слову, там у него уже стоят: Rolls Royce Phantom, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, и Bentley.