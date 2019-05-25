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Подогрела слухи: Лобода сделала фото в честь выхода нового альбома Rammstein

Певица озадачила поклонников неожиданным видео с логотипом рок-группы. Фанаты предположили, что Светлана Лобода продолжает отношения с Тиллем Линдеманном.

Подогрела слухи: Лобода сделала фото в честь выхода нового альбома Rammstein
Светлана Лобода. фото: globallookpress

Известная немецкая рок-группа Rammstein впервые за десять лет выпустила альбом. Клип на песню Deutschland успел стать одним из самых обсуждаемых роликов за последний год. Из-за отсылок на фашистские концлагеря немецкие политики обвинили рок-группу в антисемитизме.

Долгое время общественность приписывала роман солисту группы Тиллю Линдеманну и Светлане Лободе. Артисты старались никак не комментировать отношения. Российская певица подогрела слухи о возможном романе неожиданным видео, которое опубликовала в Instagram.

Светлана Лобода снялась в фотосессии с полотенцем на голове и в очках. Во рту певица держит пустышку с логотипом группы Rammstein. На видео собрано попурри из песен, которые вошли в новый альбом.

«Обожаю Тилля, люблю Светлану , если это все правда — то это просто замечательно», «Настя с Потапом соединились. Ждём и от вас. Тем более ребенок уже есть», «Намек поняли», «Папа так поздравил и маму, и дочку», — написали в комментариях.

Напомним, год назад Светлана Лобода родила дочь Тильду, имя которой подозрительно напоминает имя солиста группы Rammstein. Многие поклонники предполагают, что Тильда – дочь известного рок-музыканта. Недавно девочке исполнился год, в честь чего Лобода впервые показала малышку поклонникам в Instagram.

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Подогрела слухи: Лобода сделала фото в честь выхода нового альбома Rammstein
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