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Ведущий шоу «Решала» Илья Чижов проведет кулинарный мастер-класс

Мужчина покажет, как делает свои фирменные блюда, а затем даст полезные советы о том, как правильно выбирать только свежую рыбу на прилавках магазинов.

Ведущий шоу «Решала» Илья Чижов проведет кулинарный мастер-класс
Влад Чижов. фото: instagram.com/vlad_chizhov_official/

Влад Чижов известен как блогер и ведущий телешоу «Решала», основная цель которого — научить зрителей не вестись на наживку коварных мошенников. В прошлом году этот проект даже получил премию «Тэфи». Иногда он принимает участие в различных мероприятиях, чтобы развеяться и научиться чему-то новому. Уже скоро, как оказалось, поклонники смогут увидеться с прославленным телеведущим, так как он примет участие в фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в Москве с 24 мая по 2 июня.

Одну из центральных площадок фестиваля украсит большая тематическая инсталляция в виде яркого корабля «Решала». Судно будет легко найти, так как стоять оно будет в центре столицы — напротив Большого театра, рядом с историческим зданием гостиницы «Метрополь».

1 июня  ведущий программы Влад проведет кулинарный мастер-класс. Он покажет свое мастерство в кулинарии и приготовит несколько своих фирменных блюд из рыбы. К слову, попасть на мероприятие и набраться опыта может любой желающий. Оно пройдетна площадке «Рыбной недели» на площади Революции. Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль именно в этот день, позже Чижов проведет онлайн-экскурсию в социальных сетях телеканала «ЧЕ!». Он пройдется по рыбным рядам фестиваля и даст ценные советы. Ведущий расскажет, как правильно выбирать рыбную продукцию, защитив свое здоровье и финансы.

Гостей фестиваля будет ждать инсталляция в виде корабля. фото: пресс-служба телеканала «Че!»

Стоит отметить, что «Рыбная неделя» — идеальная подходит для подобной экскурсии, так как на рыбных рядах будет представлена  качественная и свежая продукция, и Влад сможет продемонстрировать зрителям, каким должен быть «улов», чтобы, попав на обычный рынок или в магазин, люди не стали жертвами недобросовестных продавцов.

«Подобные ситуации мы редко разбираем в эфире, так как, наша цель — более „крупная рыба“, но тем не менее — некачественные, несвежие продукты могут нанести вред здоровью и даже жизни человека. Поэтому уметь разбираться в качестве продуктов должен каждый. И я со всей долей ответственности перед своими зрителями хочу рассказать об этом во время фестиваля „Рыбная неделя“. Встретимся в центре Москвы 1 июня», — рассказал ведущий реалити «Решала».

фото: пресс-служба канала «Че!»

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Ведущий шоу «Решала» Илья Чижов проведет кулинарный мастер-класс
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