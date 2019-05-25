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Певица Ханна публично рассекретила беременность Анастасии Решетовой

Знаменитость рассказала, что отдаст свою детскую коляску возлюбленной Тимати.

Певица Ханна публично рассекретила беременность Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Избранница Тимати ждет ребенка. Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова станет матерью в ближайшее время. Сенсационное признание сделала певица Ханна на вручении премии RU.TV. По сути звезда выдала подругу, заявив, что отдаст ей детскую коляску.

«Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насти Решетовой», – цитирует певицу телеграм-канал «Только никому».

Напомним, у Тимати уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. После расставания с Шишковой рэпер стал встречаться с моделью и блогером Анастасией Решетовой. На вопросы о свадьбе звезды предпочитают отмалчиваться.

В последнее время подписчики Решетовой заподозрили, что звезда находится в интересном положении. Решетова слегка поправилась и почти перестала публиковать фотографии в полный рост. При этом, на снимках в Stories некоторые фолловеры не раз замечали округлившийся живот.

Сама Решетова не комментирует слухи о беременности. При этом звезда признавалась фанатам, что мечтает стать матерью и даже спрашивала советов по уходу за новорожденными.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьпевица ХаннаТимати
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Певица Ханна публично рассекретила беременность Анастасии Решетовой
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