Это эффектно: звезды, которые примерили белые купальники и не прогадали

Уезжая в отпуск, знаменитые красавицы любят радовать поклонников пляжными снимками. В их Instagram-аккаунтах появляются кадры с самых разных тропических курортов и, конечно, звезды не забывают похвастаться своими идеальными формами в бикини.

При этом надевать белые купальники отваживаются немногие. Неудивительно: в отличие от темной или пестрой, светлая однотонная ткань не только не стройнит, но и подчеркивает все, даже малейшие недостатки фигуры. Но те, кто все же рискнул примерить такой пляжный наряд, особенно эффектно выглядят на фоне морских пейзажей.

Накануне Яна Рудковская похвасталась, что за десять лет брака с Евгением Плющенко ничуть не изменилась. На ней идеально село свадебное платье, которое она бережно хранит. Продюсер поддерживает себя в отличной форме, о чем свидетельствуют кадры с болгарского курорта Кранево.

Не отстает от супруги прославленного фигуриста и певица Наталья Ионова. Правда, белый закрытый купальник 32-летняя Глюкоза выбрала не для пляжа, а для фотосессии, но это только добавляет ей шарма.

Вне всякой конкуренции в ряду любительниц белых купальников – Алеся Кафельникова. Молодая модель неизменно вызывает восхищение фанатов, позируя перед камерой на съемках или на тайском курорте острова Пхукет.

К модному тренду присоединилась и блистательная Светлана Бондарчук. Ее позитивные фотографии с Мальдив собрали свыше десяти тысяч «лайков». И это при том, что в декабре экс-супруге известного российского режиссера исполнится 51 год.

Конечно, в нашем списке нельзя было бы обойтись без ярких и даже эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой. На одном из снимков, сделанных на мальдивской вилле, балерина предстает в закрытом белом купальнике и сабо на каблуке. А начинающая, но уже весьма популярная певица сфотографировалась на пляже в образе спасательницы, держа в руке красный круг.

Мировые знаменитости также следуют модному тренду. Так, ранее свои пышные формы на фоне природы показала Ким Кардашян.

А совсем недавно на пляже Лазурного берега фотографы засняли звезду нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби. Правда, некоторым обсуждавшим снимки поклонникам не понравилась фигура актрисы. Как заявили слишком уж строгие ценители красоты, артистке не помешало бы «сделать талию».