НОВОСТИ

Это эффектно: звезды, которые примерили белые купальники и не прогадали

Уезжая в отпуск, знаменитые красавицы любят радовать поклонников пляжными снимками. В их Instagram-аккаунтах появляются кадры с самых разных тропических курортов и, конечно, звезды не забывают похвастаться своими идеальными формами в бикини.

Это эффектно: звезды, которые примерили белые купальники и не прогадали
Звезды - в белых купальниках. Фото: globallookpress

При этом надевать белые купальники отваживаются немногие. Неудивительно: в отличие от темной или пестрой, светлая однотонная ткань не только не стройнит, но и подчеркивает все, даже малейшие недостатки фигуры. Но те, кто все же рискнул примерить такой пляжный наряд, особенно эффектно выглядят на фоне морских пейзажей.

Накануне Яна Рудковская похвасталась, что за десять лет брака с Евгением Плющенко ничуть не изменилась. На ней идеально село свадебное платье, которое она бережно хранит. Продюсер поддерживает себя в отличной форме, о чем свидетельствуют кадры с болгарского курорта Кранево.

Не отстает от супруги прославленного фигуриста и певица Наталья Ионова. Правда, белый закрытый купальник 32-летняя Глюкоза выбрала не для пляжа, а для фотосессии, но это только добавляет ей шарма.

Вне всякой конкуренции в ряду любительниц белых купальников – Алеся Кафельникова. Молодая модель неизменно вызывает восхищение фанатов, позируя перед камерой на съемках или на тайском курорте острова Пхукет.

К модному тренду присоединилась и блистательная Светлана Бондарчук. Ее позитивные фотографии с Мальдив собрали свыше десяти тысяч «лайков». И это при том, что в декабре экс-супруге известного российского режиссера исполнится 51 год.

Конечно, в нашем списке нельзя было бы обойтись без ярких и даже эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой. На одном из снимков, сделанных на мальдивской вилле, балерина предстает в закрытом белом купальнике и сабо на каблуке. А начинающая, но уже весьма популярная певица сфотографировалась на пляже в образе спасательницы, держа в руке красный круг.

Мировые знаменитости также следуют модному тренду. Так, ранее свои пышные формы на фоне природы показала Ким Кардашян.

А совсем недавно на пляже Лазурного берега фотографы засняли звезду нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби. Правда, некоторым обсуждавшим снимки поклонникам не понравилась фигура актрисы. Как заявили слишком уж строгие ценители красоты, артистке не помешало бы «сделать талию».

Вам может быть интересно:

Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой «Последний звонок похож на день ВДВ у детей»: Марина Федункив сняла ироничный ролик про школьников «Сделал 1500 отжиманий»: Семен Слепаков высмеял блогера Давидыча

Тэги:

Алеся КафельниковаАнастасия ВолочковаКим КардашянМарго РоббиОльга БузоваПевица ГлюкозаСветлана БондарчукЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Это эффектно: звезды, которые примерили белые купальники и не прогадали
Интересно?
Поделись с друзьями: