Ольга Бузова показала, как делает красивые фото в Instagram

Певица поделилась, что ей бывает непросто позировать перед камерой.

Ольга Бузова старается ежедневно наполнять свой Instagram новыми фото и видео. На певицу подписано более 15 миллионов человек, поэтому звезда делает всё, чтобы удержать внимание армии фанатов. Ведущая «Дома-2» решила показать, как нелегко ей удаётся позировать для красивого снимка.

Певица предстала перед поклоннике в неожиданном образе с пышной причёской. Ольга Бузова подумала, что подруга пытается её сфотографировать, поэтому постаралась показать себя в выигрышном свете. Звезда пыталась расположиться так, чтобы её ноги было видно. Позже фотограф призналась, что всё это время снимала видео.

«Я слепая, не вижу ничего. Но фото всё-таки методом проб и ошибок мы сделали», — подписала видео Ольга Бузова.

Сейчас Ольга Бузова находится на побережье Краснодарского края. Певица помогла волонтёрам убрать мусор возле море, а затем решила поделиться с подписчиками фотографиями в купальнике. Ведущая «Дома-2» считает свою фигуру неидеальной. По мнению Бузовой, у неё маленькая грудь и толстые ноги.