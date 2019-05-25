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«Шансы у неё фантастические»: Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу

Известный продюсер уверен, что Микелла Абрамова отлично поёт, просто неудачно подобрала песню.

«Шансы у неё фантастические»: Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

Результат шестого сезона шоу «Голос.Дети» поразил телезрителей. Впервые за всю историю программы победителями стали все девять финалистов конкурса. Первому каналу пришлось организовать спецвыпуск, поскольку проверка выявила нечестное голосование за дочь Алсу. Микелла Абрамова победила с большим отрывом, однако многие зрители сразу же обвинили её семью в махинациях.

Иосиф Пригожин сочувствует 11-летней певице. Продюсер понимает, какое давление оказала общественность на Микеллу. Многие недоброжелатели организовывали травлю девочки в Сети. Пригожин уверен, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск, поскольку у неё появилась психологическая травма.

Продюсер готов помочь Микелле Абрамовой. Иосиф Пригожин считает, что у дочери Алсу хороший голос, просто она для конкурса выбрала неудачную песню. Он заявил, что готов стать продюсером для Микеллы, если она этого захочет.

«Я готов её поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у неё фантастические, она очень талантливая», — рассказал Иосиф Пригожин радио «Говорит Москва».

Также продюсер отметил, что руководство Первого канала поступило мудро. По его мнению, сделать всех финалистов победителями, в том числе и замешанную в скандале Микеллу, оказалось верным решением.

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«Шансы у неё фантастические»: Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу
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