Альбина Джанабаева без макияжа прогулялась по утренним Каннам

Певица отдохнула после первого в своей жизни выхода на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля.

Вскоре 72-й Каннский кинофестиваль подойдёт к концу. Альбина Джанабаева давно мечтала оказаться в небольшом городе на Лазурном берегу. Певица впервые прошлась по красной ковровой дорожке. Для эффектного выхода Джанабаева выбрала алое платье с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркнуло её формы.

После торжественного мероприятия, во время которого звезды оценили фильм «Соблазн» французского режиссёра Жюстин Трие, Альбина Джанабаева решила прогуляться по утренним улочкам Канн. Артистка прошлась по набережной, посетила старый город и рассмотрела поселение с высоты птичьего полёта.

больше по теме Первая поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась Певица призналась, что ее подвел популярный блогер-стилист.

Для прогулки Альбина Джанабаева выбрала простой образ. Певица надела легкую майку с рисунком глаза, спортивные брюки и белые кроссовки. Из-за яркого прибрежного солнца Джанабаева пользовалась солнцезащитными очками, но иногда снимала их, чтобы сфотографироваться для подписчиков в Instagram. Артистка позволила своему лицу отдохнуть от косметики.

Альбина Джанабаева осталась в восторге от Канн. По её мнению, прибрежный город – удивительное место, в которое она хочет в будущем вернуться.