Валентин Юдашкин получил орден от Владимира Путина

Валентин Юдашкин удостоился государственной награды, которую ему лично вручил глава РФ Владимир Путин. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля и было посвящено чествованию деятелей культуры и искусства. 55-летнего кутюрье Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Дизайнер, комментируя получение государственной награды, был лаконичен. Валентин Юдашкин разместил в своем профиле Instagram снимок с главой государства, сопроводив его короткой подписью.

«Москва, Кремль, 23 мая», – сообщил модельер подписчикам.

Кроме Юдашкина знаки отличия получили еще 30 человек. Путин вручил ордена почета балетмейстеру Николаю Цискаридзе, певице Ларисе Долиной, актеру Сергею Маковецкому и другим знаменитостям.

Дизайнера с получением ордена поздравили его звездные клиенты. По мнению звезд отечественного шоубизнеса, российский кутюрье является двигателем российской моды, который задает новые тренды.

Порадовалась за модельера и его семья. Дочь кутюрье Галина Юдашкина отметила, что родитель всегда был для нее примером для подражания.

Напомним, 55-летний Валентин Юдашкин считается одним из лучших модельеров страны. Юдашкину принадлежит несколько магазинов, а показы одежды проходят на модных подмостках не только Москвы, но и за ее пределами – в Париже и Милане. Три года назад компания Юдашкина впервые стала членом во Французской федерации высокой моды, что до дизайнера не удавалось сделать ни одному российскому бренду одежды.

Ранее Валентин Юдашкин похвалил стиль российского президента. По словам дизайнера, Владимиру Путину очень идут темно-синие костюмы, которые удачно подчеркивают цвет его глаз.