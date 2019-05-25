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«Счастлив, что ты есть»: Филипп Киркоров опубликовал видео с Кристиной Орбакайте в честь её дня рождения

Певец смонтировал ролик, в котором появились кадры с именинницей двадцатилетней давности.

«Счастлив, что ты есть»: Филипп Киркоров опубликовал видео с Кристиной Орбакайте в честь её дня рождения
Филипп Киркоров. фото: globallookpress

Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 48 лет. Звезды наперебой поздравляют именинницу с днём рождения. Не остался в стороне и Филипп Киркоров, который более десяти лет был её отчимом. В честь праздника король российской эстрады смонтировал ролик, в котором собрал все совместные выступления и кадры.

«Счастлив, что ты есть! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни, и на сцене! Храни Бог тебя, твою семью, твоих детей и, конечно же, Маму! Спасибо ей за тебя», — написал в поздравлении Филипп Киркоров.

В видео певец вспомнил, как он выступал с Кристиной Орбакайте в новогодних мюзиклах, на телевидении и в «Голубом огоньке». Также в ролике появились кадры двадцатилетней давности, когда Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе.

Напомним, Кристина Орбакайте родилась в первом браке Аллы Пугачевой с музыкантом Миколасом Орбакасом. Король российской поп-музыки стал четвертым мужем Примадонны. В пятом браке Пугачевой и Максима Галкина появились близняшки Гарри и Лиза. Они больше чем на сорок лет младше Кристины Орбакайте.

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«Счастлив, что ты есть»: Филипп Киркоров опубликовал видео с Кристиной Орбакайте в честь её дня рождения
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