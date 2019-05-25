Редкие кадры: Екатерина Вилкова снялась в чувственной фотосессии с мужем

Екатерине Вилковой принесла славу роль в сериале «Отель Элеон». Однако в ее копилке и десятки других кинолент. Актрисе также не на что жаловаться и в личной жизни. В 2011 году она сыграла свадьбу со звездой сериала «Не родись красивой» Ильей Любимовым. Влюбленные счастливы в браке и воспитывают двоих детей: семилетнюю дочку Павлу и пятилетнего сына Петра. При этом Екатерина, совмещая карьеру и материнство, всегда безупречно выглядит.

Для выходов в свет актриса выбирает наряды необычного кроя, чтобы подчеркнуть фигуру и выделиться из толпы. Несмотря на то, что она публичная личность, встретить ее на светских мероприятиях удается крайне редко. Пару недель назад она посетила Московский международный кинофестиваль. Девушка была одна. Ее супруг еще меньше любит появляться на публике. Однако весна и наступление тепла растапливает любые сердца. На днях Вилкова поучаствовала в новой фотосессии с Ильей.

В соцсети она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в черной блузке и пальто. Артистка улыбается и смотрит прямо в камеру. А ее муж в этот момент стоит рядом, уткнувшись лицом в ее плечо. «Конец мая….» — лаконично подписала кадр звезда. Поклонникам редко удается увидеть их вместе, поэтому они принялись внимательно разглядывать снимок. Многие пришли в восторг от гармонии, которая царит между двумя влюбленными.

«Крутецкая пара. Ребят, счастья вам!», «Такие красивые», «Счастья вам семейного, на долгие, долгие годы», «Столько чувств в ваших фото!», «Какая страсть, какие чувства! Любовь пополам с болью! Это круто!» — прокомментировали пост подписчики. Ранее Вилкова признавалась, что их личный секрет семейного счастья с Любимовым заключается в своеобразном чувстве юмора. Супруги умеют пошутить и над собой, и над окружающими.