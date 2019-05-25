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Ксения Бородина устроила прилюдные разборки с 3-летней дочерью

Ведущая «Дома-2» отругала ребенка за рисунки на стенах.

Ксения Бородина устроила прилюдные разборки с 3-летней дочерью
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина устроила перепалку с 3-летней дочерью Теоной. Звезда «Дома-2» записала на видео диалог с ребенком. Девочка рассказала, что мама ее ругает и доводит до слез.

«Я тебя довожу до слез? – обратилась Бородина к дочери. — А ты меня не доводишь? Ходишь с фломастерами, помадами и красками. Всю квартиру уже разрисовала», – поругала телеведущая девочку. В ответ малышка выразила протест, не согласившись со знаменитой мамой.

«А я еще нарисую», – заявила Теона. И показала Ксении язык.

После словесной перепалки девочка попросила прощения и пообещала больше не шалить.

«Мини-копия мамы. Такой же характер. Представляю, что будет, когда Тее будет 15 лет»; «У вас Маруся воспитаннее, чем Тея», – прокомментировали ролик подписчики.

Напомним, 36-летняя звезда замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. В браке у пары родилась дочь Теона. От предыдущих отношений с предпринимателем Юрием Будаговым у Ксении Бородиной есть 9-летняя дочь Мария.

Ранее Ксения Бородина осудила женщин, инициирующих развод. По мнению звезды «Дома-2», нужно стараться сохранить брак любой ценой и искать компромисс в отношениях.

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Ксения БородинаКсения Бородина разборки с дочерью
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Ксения Бородина устроила прилюдные разборки с 3-летней дочерью
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