Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье

Она выполнено в нежно-сиреневых тонах. Увидев продюсера в этом платье, поклонница сравнила ее со сказочной принцессой.

Продюсер Яна Рудковская решила примерить свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад за фигуриста Евгения Плющенко. Наряд знаменитости выполнен в нежных сиреневых тонах. Рудковская отмечает, что даже спустя столько лет она с легкостью смогла надеть свадебный наряд.

Снимком продюсер решила поделиться с подписчиками в блоге. На фото она стоит спиной к объективу, а картину дополняет сирень и другие цветы нежных оттенков.

«Прошло 10 лет, как я выходила в этом платье замуж, и рада, что вчера легко его смогла надеть. Фото сделано сегодня в нашем саду», — пишет Рудковская в блоге.

Увидев Яну Рудковскую в свадебном платье, одна из поклонниц сравнила ее с принцессой.

«Самая настоящая принцесса из сказки», — считает подписчица.

В браке у Рудковской родился сын Александр, который, как и отец, занимается фигурным катанием. Несмотря на то, что мальчику всего шесть лет, он уже хорошо зарабатывает. По словам родителей, к совершеннолетию у него будет серьезный счет в банке. При этом ни Рудковская, ни Плющенко не могут тратить средства сына.