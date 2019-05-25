Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье

Продюсер Яна Рудковская решила примерить свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад за фигуриста Евгения Плющенко. Наряд знаменитости выполнен в нежных сиреневых тонах. Рудковская отмечает, что даже спустя столько лет она с легкостью смогла надеть свадебный наряд.
Снимком продюсер решила поделиться с подписчиками в блоге. На фото она стоит спиной к объективу, а картину дополняет сирень и другие цветы нежных оттенков.
«Прошло 10 лет, как я выходила в этом платье замуж, и рада, что вчера легко его смогла надеть. Фото сделано сегодня в нашем саду», — пишет Рудковская в блоге.
Увидев Яну Рудковскую в свадебном платье, одна из поклонниц сравнила ее с принцессой.
«Самая настоящая принцесса из сказки», — считает подписчица.
В браке у Рудковской родился сын Александр, который, как и отец, занимается фигурным катанием. Несмотря на то, что мальчику всего шесть лет, он уже хорошо зарабатывает. По словам родителей, к совершеннолетию у него будет серьезный счет в банке. При этом ни Рудковская, ни Плющенко не могут тратить средства сына.