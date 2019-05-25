НОВОСТИ

Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье

Она выполнено в нежно-сиреневых тонах. Увидев продюсера в этом платье, поклонница сравнила ее со сказочной принцессой.

Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье
Яна Рудковская Фото: globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская решила примерить свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад за фигуриста Евгения Плющенко. Наряд знаменитости выполнен в нежных сиреневых тонах. Рудковская отмечает, что даже спустя столько лет она с легкостью смогла надеть свадебный наряд.

Снимком продюсер решила поделиться с подписчиками в блоге. На фото она стоит спиной к объективу, а картину дополняет сирень и другие цветы нежных оттенков.

«Прошло 10 лет, как я выходила в этом платье замуж, и рада, что вчера легко его смогла надеть. Фото сделано сегодня в нашем саду», — пишет Рудковская в блоге.

Увидев Яну Рудковскую в свадебном платье, одна из поклонниц сравнила ее с принцессой.

«Самая настоящая принцесса из сказки», — считает подписчица.

В браке у Рудковской родился сын Александр, который, как и отец, занимается фигурным катанием. Несмотря на то, что мальчику всего шесть лет, он уже хорошо зарабатывает. По словам родителей, к совершеннолетию у него будет серьезный счет в банке. При этом ни Рудковская, ни Плющенко не могут тратить средства сына.

Вам может быть интересно:

Рудковская пригрозила подписчице блокировкой за «глупые вопросы» Не только продюсер: Рудковская призналась, что в прошлом у неё был роман с Биланом Яна Рудковская представила поклонникам невесту шестилетнего сына

Тэги:

Рудковская и ПлющенкоЯна Рудковская и Евгений ПлющенкоЯна Рудковская последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье
Интересно?
Поделись с друзьями: