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«Жизнь скучна без моих шпагатов»: Волочкова показала растяжку впервые за долгое время

Балерина опубликовала новое провокационное фото в соцсети.

«Жизнь скучна без моих шпагатов»: Волочкова показала растяжку впервые за долгое время
Анастасия Волочкова наконец порадовала поклонников новым шпагатом. Фото: globallookpress

Эпатажная звезда балета Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и хейтеров своим знаменитым шпагатом. Балерина опубликовала в Instagram новую фотографию, где она, облаченная в уже привычное для подписчиков мини-бикини и сабо на платформе, позирует в вертикальном шпагате на фоне морского пейзажа.

На каком из курортов отдыхает Волочкова или же это архивный кадр, поклонникам остается только гадать. В свойственной ей позитивной манере звезда в подписи к посту «потроллила» недоброжелателей. Анастасия отметила, что именно благодаря нападкам на нее в Сети она остается популярной и постоянно мелькает на страницах светских хроник.

«Жизнь скучна без моих шпагатов. И это не я, а вы делаете рейтинг этому элементу моей профессии в моем исполнении», – заявила Волочкова.

Балерина пожелала подписчикам позитивного настроения, добра и любви. А также отличной физической формы.

Что думают по поводу новой провокационной фотографии пользователи соцсети, неизвестно: «королева шпагата» отключила возможность оставлять комментарии на своей странице. Свое решение она объясняет тем, что не хочет сталкиваться с негативом от хейтеров, ведь в жизни его и так достаточно.

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«Жизнь скучна без моих шпагатов»: Волочкова показала растяжку впервые за долгое время
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