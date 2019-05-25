«Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе»: сын Иосифа Пригожина с критикой обратился к отцу

Дмитрий обрушился с гневными высказываниями в адрес продюсера. Он обвинил папу в том, что тот пиарится, разжигая конфликт с ним, а также не хочет общаться с детьми, которые просят у звездного родственника помощи.

Иосиф Пригожин уже около 15 лет счастлив в браке с певицей Валерией. Даже детей супруги от прошлых отношений он считает своими. У него самого также есть наследники от первой жены: сын Дмитрий и дочка Даная, а еще Елизавета от брака с Лейлой Фаттаховой. Примечательно, что у продюсера напряженные отношения с детьми от первого брака. По словам самого мужчины, они не могли сначала простить ему развод с матерью, поэтому отказывались общаться.

Со временем Иосифу удалось сблизиться с дочкой. Они стали видеться, а вот Дмитрий последние три года не разговаривал с отцом. В начале этого года молодой человек сам позвонил продюсеру и попросил назначить встречу, так как хотел получить отцовский совет касательно бизнеса. Однако Пригожин обиделся на такое «потребительское отношение» к себе. Он попросил дочку, чтобы она как-то повлияла на брата.

После некоторого молчания Дмитрий решил прояснить ситуацию. Он опубликовал гневный пост в соцсети. Наследник продюсера заявил, что отец искажает факты и просто пиарится, разжигая конфликт.

«Сколько уже можно пиариться? „Дети не хотят общаться“, а нас кто-нибудь спросил? У тебя у самого нет желания общаться, лишь бы нас обидеть. Так-то это удобная позиция: дети плохие, муж бывшей жены лишил, накрутил, запугал, к батарее приковал. У меня своя голова на плечах, а ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе», — высказался сын Пригожина.

Журналисты связались с мужем Валерии. Он предположил, что это попытка его очернить со стороны бывшей жены, мамы Дмитрия. Иосиф заверил, что не хочет в этом участвовать. Когда сын знаменитости прочитал интервью отца, то пришел еще в больший шок.

«Ой, как же это удобно… Мама, да, мама. Очернить тебя? Не в моих интересах. Ты уже очернил себя! И меня! И Дану! Маму!!! Ужас и кошмар. Шантаж? Попросить помощь — это шантаж?» — стал негодовать Дмитрий.

Он подчеркнул, что Пригожин первый рассказал об их конфликте журналистам. Молодой человек уверен, что его папой движет «любовь к славе и скандалам».