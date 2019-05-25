Ким Кардашян сыграла камео в новом клипе Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон представила на суд поклонников видео на ее новый сингл. В клипе, название которого можно перевести как «Пятая точка лучшей подруги», в роли камео выступила Ким Кардашян – одна из самых давних приятельниц скандально известной светской львицы.

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В ролике, опубликованном накануне на YouTube-канале Dimitri Vegas & Like Mike, много танцев и ненормативной лексики. Пэрис и Ким предстают в роскошных нарядах, а одна из строчек припева сингла гласит: «Я не могу перестать глазеть на пятую точку лучшей подруги».

По сюжету, две подруги появляются на ночном клубе, надевают, как все остальные гости, очки виртуальной реальности и оказываются на роскошной вечеринке. Две знаменитости стали главными героинями клипа, однако ягодицы Кардашян или Хилтон так и не мелькнули в кадре, отмечает The Daily Mail.

Как рассказала Пэрис, перфоманс на съемочной площадке получился просто потрясающий. Отвечая на вопрос об отношениях с Кардашян, звезда заявила, что совместная работа над видео только укрепила их отношения.

«Ким показала себя горячей штучкой», – призналась наследница международной сети отелей Hilton.

Отметим, в свое время Кардашян, ныне блестящая представительница звездной тусовки и одна из богатейших американок, была просто ассистенткой Хилтон. Аристократка вела себя с помощницей не лучшим образом и даже, бывало, издевалась над ней на публике. А в одном из интервью Пэрис утверждала, что только благодаря ей Ким, как и вся ее семья, смогли пробраться на вершину шоу-бизнеса.