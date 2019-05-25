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Архивное фото: Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с днём рождения

Примадонна показала, как выглядела ее старшая дочь в детстве.

Архивное фото: Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с днём рождения
Алла Пугачева. фото: globallookpress

Кристине Орбакайте в этом году исполнилось 48 лет. Алла Пугачева редко делает публикации в Instagram, но никогда не пропускает день рождения старшей дочери. В честь праздника Примадонна поздравила Орбакайте и опубликовала черно-белую детскую фотографию дочки. Маленькая певица позировала в свитере и с двумя косичками.

Именинница оценила поздравление Аллы Пугачевы. В комментариях Лолита Милявская тоже решила поздравить, но не Кристину Орбакайте, а Примадонну как маму. Певица отметила, что у Пугачевой родился красивый и талантливый ребенок.

Звезды поздравляют Орбакайте с днем рождения. Скриншот: instagram.com/alla_orfey/
Звезды поздравляют Орбакайте с днем рождения. Скриншот: instagram.com/alla_orfey/

Игорь Николаев также поздравил Кристину Орбакайте. Так как певица родилась в мае, музыкант вспомнил песню «Пусть говорят», которую он сочинил для дочери Примадонны.

Кристина Орбакайте родилась в первом браке Аллы Пугачевы от артиста Миколаса Орбакаса. Брат и сестра появились у певицы только тогда, когда Примадонна вышла замуж в пятый раз. От Максима Галкина на свет родились близняшки Гарри и Лиза, которым сейчас по пять лет.

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Архивное фото: Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с днём рождения
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