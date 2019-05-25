Ольгу Бузову осудили за нескромную позу для фото в купальнике

Ольга Бузова последние два года активно гастролирует. Ее многочисленная армия поклонников не уменьшается, а только растет, поэтому артистка выкладывается для них на все 100%. Порой ей не хватает времени ни на салоны красоты, ни на сон. При этом девушка всегда выглядит безупречно. Зарабатывая немалые деньги за счет своих выступлений и собственного бизнеса, она тратит гонорары в основном на близких. По некоторым данным, поющая телеведущая купила квартиру для своей мамы в Санкт-Петербурге, а также недавно приобрела недвижимость в Москве уже для себя за 60 миллионов рублей.

Неудивительно, что даже во время рабочих поездок Ольга позволяет себе покупаться в море или позагорать в купальнике. Так, оказавшись в Сочи, она вместе с волонтерами очистила пляж курортного города от мусора. После этого звезда со спокойной совестью отправилась валяться на шезлонге в фиолетовом бикини. Еще в прошлом году Бузова утверждала, что у нее идеальное тело. Теперь же ее мнение изменилось.

«У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце», — решила пофилософствовать певица, поделившись новым фото.

В кадре она запечатлена боком к камере, демонстрируя свои ноги и бедра. Если Виктория Боня восхитилась снимком, то большинство пользователей Сети осудили Ольгу за нескромную позу для фото. «Неприличное фото. Стыдно смотреть», «Как некрасиво. Зачем это показывать?», «Очень вульгарно», «Душевный человек не покажет грудь и попу», — стали негодовать в комментариях подписчики.

Однако Бузова решила не прислушиваться к злопыхателям. Вскоре она поделилась новым снимком в бикини. На этот раз звезда уже сидела на коленках и демонстрировала плоский живот и бюст. «Сезон фоточек в купальниках во время гастролей официально открыт», — заявила девушка. Похоже, что Ольга намерена делать подобные кадры везде, где будет хорошая погода.