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Басков поздравил Орбакайте с днем рождения, показав ее фото 10-летней давности

На снимке певица одета в «странный» наряд.

Басков поздравил Орбакайте с днем рождения, показав ее фото 10-летней давности
Николай Басков. Фото: globallookpress.com

Сегодня дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет. Кристину Орбакайте уже поздравили с днем рождения такие звезды российского шоубизнеса, как Филипп Киркоров, Максим Галкин, Валерия. Не остался в стороне и певец Николай Басков. Исполнитель опубликовал совместный снимок, посвятив Орбакайте пост.

«Дорогая Кристина, от всего сердца с днем рождения! Твори, сияй, радуй своими новыми творческими открытиями, оставайся всегда такой же молодой, красивой, жизнерадостной, пусть сбудутся все твои мечты, бесконечной любви и здоровья на долгие годы», – написал певец в Instagram.

Но подписчикам Баскова не понравилась фотография. По мнению фолловеров, певец опубликовал не слишком удачный снимок звезды. На фото Кристина Орбакайте одета в жакет с принтом «зебра», который дополнила жемчужными бусами. Подписчики считают, что прибавила возраста певице и прическа. Судя по всему, снимок был сделан более 10 лет назад.

«Кажется, что на фото лица приставлены, непонятно»; «А почему голова маленькая?» – заметили подписчики артиста.

Впрочем, поклонники Баскова считают, что певец сделал это ненамеренно. Пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав Орбакайте радости и творческого вдохновения.

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Басков поздравил Орбакайте с днем рождения, показав ее фото 10-летней давности
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