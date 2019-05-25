Басков поздравил Орбакайте с днем рождения, показав ее фото 10-летней давности

Сегодня дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет. Кристину Орбакайте уже поздравили с днем рождения такие звезды российского шоубизнеса, как Филипп Киркоров, Максим Галкин, Валерия. Не остался в стороне и певец Николай Басков. Исполнитель опубликовал совместный снимок, посвятив Орбакайте пост.

«Дорогая Кристина, от всего сердца с днем рождения! Твори, сияй, радуй своими новыми творческими открытиями, оставайся всегда такой же молодой, красивой, жизнерадостной, пусть сбудутся все твои мечты, бесконечной любви и здоровья на долгие годы», – написал певец в Instagram.

Но подписчикам Баскова не понравилась фотография. По мнению фолловеров, певец опубликовал не слишком удачный снимок звезды. На фото Кристина Орбакайте одета в жакет с принтом «зебра», который дополнила жемчужными бусами. Подписчики считают, что прибавила возраста певице и прическа. Судя по всему, снимок был сделан более 10 лет назад.

«Кажется, что на фото лица приставлены, непонятно»; «А почему голова маленькая?» – заметили подписчики артиста.

Впрочем, поклонники Баскова считают, что певец сделал это ненамеренно. Пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав Орбакайте радости и творческого вдохновения.