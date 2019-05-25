«Пусть все получается и удается»: Валерия обратилась к Кристине Орбакайте в день ее рождения

Кристина Орбакайте является дочерью великой певицы Аллы Пугачевой. Однако всю жизнь она сама преодолевала преграды и доказывала, что стоит на сцене не из-за своих родственных связей, а так как обладает талантом. И вот теперь артистка играет в театре, а на ее концертах всегда аншлаги. Она уже 14 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Супруги растят дочку Клавдию. Также у знаменитости есть двое сыновей от прошлых отношений: Никита и Дени.

25 мая Кристина отмечает день рождения — ей стукнуло 48 лет. С самого утра ее поздравила мама. Алла Борисовна опубликовала ее детское фото в соцсети и была кратка: «С днем рождения, доченька!». Следом написал имениннице теплые слова Максим Галкин. Не забыли о важной дате и коллеги певицы. Трогательно ее поздравила Валерия. Она нашла в своих архивах снимок, на котором они позируют вместе. В кадре Орбакайте запечатлена в леопардовом платье-халате со стоячим воротником, а Валерия в алом платье без бретелек и в золотистых босоножках на шпильке.

«Кристиночка, дорогая, поздравляю с Днем рождения! Это фото сделано за кулисами сразу после премьеры нашего дуэта „Любовь не продаётся“. Всегда очень рада с тобой встречаться и на сцене, и в жизни. Пусть все получается и удается! Твори, блистай и будь счастлива!» — обратилась к имениннице артистка.

Вскоре Кристина поблагодарила свою подругу. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что с годами она совершенно не меняется.

«Девки, но нельзя быть красивыми такими, нам-то что потом, простым бабам, делать», «Две красавицы, будьте счастливы», «Невероятные, сногсшибательные обе, настолько яркие и молодые, что нет слов!», «Любви и счастья! Добра и радости! Талантливая, красивая, умная, элегантная!» — прокомментировали пост подписчики. Скорее всего, этим вечером Орбакайте соберется за одним столом с близкими и отпразднует в приятной компании свой день рождения.