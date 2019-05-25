Будущая невестка Валерии рассказала, как не надо «подкатывать к девушкам»

Девушка Арсения Шульгина – младшего сына певицы Валерии – откровенно рассказала «об ужасах» знакомств. 24-летняя модель Анна Шеридан опубликовала пост в Instagram, посвятив его отношениям. Девушка Арсения Шульгина составила длинный список под названием «Как не надо подкатывать к девушкам». По словам Анны Шеридан, все ситуации, описанные в микроблоге, основаны на личном опыте и опыте подруг.

Модель рассказала, что не любит, когда мужчины при знакомстве с ней проявляют грубость, агрессию и навязчиво себя ведут.

«Оставлять визитки и просить перезвонить. Что за убожество? Сразу ощущение, что самооценка у такого парня выше небес,– написала Шеридан. – «Вашей маме зять не нужен?», «Откуда спустилась такая красавица?» и прочие банальные фразы, от которых тошнит. Может показаться, что вы умственно отсталый», – рассказала подписчикам модель.

Фолловеры девушки в комментариях рассказали о своих историях из жизни и о назойливых кавалерах. Некоторым подписчикам понравился ироничный рассказ.

«Ждем поста про то, как подкатывать к парням», – написали поклонники.

Напомним, сын певицы Валерии, 20-летний Арсений Шульгин уже несколько лет встречается с Анной Шеридан. Влюбленные живут вместе и даже снимают юмористические ролики про семейную жизнь. По некоторым сведениям, Валерия сначала была против этих отношений. Но потом одобрила выбор сына и помирилась с его избранницей.