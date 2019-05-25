С разницей в 40 лет: миллионер сделал предложение молодой избраннице в Каннах

Она не смогла устоять и сразу ответила возлюбленному «да».

Во Франции сейчас проходит Каннский кинофестиваль, который собрал звезд во всего мира. Однако не все события связаны с миром кино. На красной дорожке в окружении множества гостей 63-летний миллионер Милос Кант решил изменить свою жизнь.

Он неожиданно опустился на колено и попросил руки у своей возлюбленной Маргариты Араньи. Устоять перед таким предложением девушка не смогла и сразу согласилась.

«Я сказала «да». Лучший момент в моей жизни! Очень сильно тебя люблю», — написала она в своем блоге.

Для выхода на красную дорожку девушка выбрала эффектное платье алого цвета с глубоким декольте и откровенным разрезом на ногах.

Добавим, разница в возрасте между будущими мужем и женой – чуть меньше сорока лет. Бурный роман начался только в середине апреля. Пара познакомилась в клубе, где Маргарита работала танцовщицей, Милос Кант – совладелец заведения.

После того, как они закрутили роман, положение девушки в клубе мгновенно изменилось. Теперь она работает не танцовщицей, а занимает руководящую должность.