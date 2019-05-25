«Она потеряла три с половиной литра крови»: Майданов рассказал, как едва не умерла его жена с ребенком

Известный музыкант Денис Майданов стал гостем программы «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет Лера Кудрявцева. По его словам, его супруга Наталья, которая в тот момент была беременна вторым ребенком, едва не умерла. Женщине врачи рекомендовали лежать в больнице из-за тяжелой беременности, однако она не могла бросить дочь и отпрашивалась из клиники домой. Однажды Наталья проснулась ночью из-за сильного кровотечения. У нее случилась отслойка плаценты.

«Жена потеряла три с половиной литра крови. За ней просто тянулся кровавый след. Причем врачи отказывались тащить ее до скорой помощи на носилках. Сказали, что им тяжело. К счастью, на помощь пришли соседи. Счет шел на минуты. Если бы помощь пришла чуть позже, то жена бы умерла», — заявил музыкант.

После родов супруга Майданова еще месяц лежала в клинике и восстанавливалась. Также певец рассказал, что у него порой случаются ссоры с женой. «Вот буквально вчера я возвращался домой с полными сумками, но меня никто не встретил. Я нес кофры, цветы, награды. Потом выяснилось, что жена не могла меня встретить, потому что для меня же готовила окрошку. Я осознал свою ошибку», — сказал он.

По словам музыканта, за женой он как за каменной стеной. Он вспомнил их первую встречу. Девушка пришла со своей подругой на «Фабрику звезд». Он пригласил ее в свою студию, посмотрел стихи, которые она пишет и высмеял их. Наталья тогда очень сильно обиделась. Казалось, что больше они не встретятся. Но однажды его друг подвозил девушку и вскоре выяснилось, что она та самая Наталья, которая приходила в студию к Майданову. Вскоре он пригласил ее в кино, а потом они съездили в Египет отдохнуть и уже не расставались.