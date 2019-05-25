Ольга Бузова приобрела пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей

Ольга Бузова родилась в Санкт-Петербурге. Именно там до сих пор живет ее мама. А вот отец, который давно состоит в разводе с супругой, перебрался в Москву по совету дочери и занимается бизнесом. Сама телеведущая последние два года также активно поет. Она записала несколько хитов, выпустила ни один клип и теперь гастролирует с концертами, собирая полные залы зрителей. Также девушка является одной из самых популярным персон в соцсети, за что ее прозвали «Королевой Instagram».

Звезда не скрывает, что является миллионершей. Еще в 2016 году, когда Ольга лишь начала работать на корпоративах, то ей платили 600 тысяч рублей за одно выступление. Когда же она набралась опыта и выпустила первый студийный альбом, то ее гонорар стал больше — 1,5 миллиона рублей. Уже на кануне этого Нового года поющая телеведущая просила за появление на одном мероприятии не менее 2 миллионов рублей.

Примечательно, что каждый раз приезжая из гастролей в столицу Бузова останавливается в съемной квартире. Она сама об этом рассказывала одной из недавних передач Андрея Малахова «Прямой эфир». Тогда девушка отметила, что ни разу за все время не полежала в джакузи, так как у нее просто нет на это времени. На днях стало известно, что у звезды «Дома-2» все же есть недвижимости. Деньги певица вкладывает в квартиры.

Два года назад она приобрела квартиру для мамы в центре Питера. Теперь она является соседкой Михаила Боярского. А в апреле прошлого года Ольга также в качестве подарка для своего пиар-директора Антона Богославского купила апартаменты на Цветном бульваре. Риэлторша, которая, по всей видимости, работала с телеведущей, рассказала журналистам, что у Бузовой уже пять квартир в Москве. Последнюю, по ее словам, площадью 140 кв. м, знаменитость приобрела пару месяцев назад за 60 млн. руб. Теперь она обладает роскошными апартаментами в одном из лучших столичных ЖК — «Долина Сетунь», об этом пишет EG.ru.