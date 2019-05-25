НОВОСТИ

Сергей Зверев стал звездой праздника Бледанс для детей с синдромом Дауна

Король гламура исполнил две песни и поучаствовал в раздаче сладостей приглашенным гостям.

Сергей Зверев стал звездой праздника Бледанс для детей с синдромом Дауна
Сергей Зверев на празднике, организованном Эвелиной Бледанс. Фото: teleprogramma.pro

Эвелина Бледанс организовала для детей с синдромом Дауна веселый праздник. На площадке музея-заповедника «Царицыно» собрались «солнечные» ребята, а также множество знаменитостей, в том числе певица Светлана Лазарева, Гоша Куценко и многие другие.

Настоящей звездой мероприятия «Мы все разные, но мы все вместе» стал Сергей Зверев. На вечеринке король гламура оказался самым нарядным: он пришел в ярком цветном пиджаке и с массивной короной на голове. Артист исполнил для собравшихся две песни и завершил выступление своей знаменитой фразой: «Звезда в шоке».

Детишки с удовольствием потанцевали под композиции звездного стилиста, а Зверев, в свою очередь, поучаствовал в раздаче присутствующим сладостей и пожелал всем здоровья, а родителям – терпения и большого счастья.

«Всем странам надо дружить. Сплотиться и любить наших деток», – заявил Зверев.

Напомним, накануне стилист устроил у стен Кремля одиночный пикет в защиту экологии озера Байкал. Он потребовал остановить строительство китайского завода по розливу чистой воды. Суд оштрафовал знаменитость на 15 тысяч рублей. Комментировать случившееся на пикнике «солнечных» детей в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Зверев не стал.

«Сейчас такой праздник, что не до этого», – отметил артист.

Вам может быть интересно:

Сергей Зверев помог Безруковой выжить в 16-метровой коммуналке в Москве Сергей Зверев спас кошку от голодной смерти Сергей Зверев впервые откровенно рассказал, как решился взять больного ребенка из детского дома

Тэги:

Сергей ЗверевСын Эвелины БледансЭвелина Блёданс
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Зверев стал звездой праздника Бледанс для детей с синдромом Дауна
Интересно?
Поделись с друзьями: