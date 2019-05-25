Сергей Зверев стал звездой праздника Бледанс для детей с синдромом Дауна

Король гламура исполнил две песни и поучаствовал в раздаче сладостей приглашенным гостям.

Эвелина Бледанс организовала для детей с синдромом Дауна веселый праздник. На площадке музея-заповедника «Царицыно» собрались «солнечные» ребята, а также множество знаменитостей, в том числе певица Светлана Лазарева, Гоша Куценко и многие другие.

Настоящей звездой мероприятия «Мы все разные, но мы все вместе» стал Сергей Зверев. На вечеринке король гламура оказался самым нарядным: он пришел в ярком цветном пиджаке и с массивной короной на голове. Артист исполнил для собравшихся две песни и завершил выступление своей знаменитой фразой: «Звезда в шоке».

Детишки с удовольствием потанцевали под композиции звездного стилиста, а Зверев, в свою очередь, поучаствовал в раздаче присутствующим сладостей и пожелал всем здоровья, а родителям – терпения и большого счастья.

«Всем странам надо дружить. Сплотиться и любить наших деток», – заявил Зверев.

Напомним, накануне стилист устроил у стен Кремля одиночный пикет в защиту экологии озера Байкал. Он потребовал остановить строительство китайского завода по розливу чистой воды. Суд оштрафовал знаменитость на 15 тысяч рублей. Комментировать случившееся на пикнике «солнечных» детей в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Зверев не стал.