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«Ел супы быстрого приготовления»: Денис Майданов рассказал о жизни на вокзале

По словам певца, в его судьбе в начале двухтысячных годов были очень тяжелые времена.

«Ел супы быстрого приготовления»: Денис Майданов рассказал о жизни на вокзале
Денис Майданов/globallookpress.com

Известный певец Денис Майданов стал гостем программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева на канале НТВ. В студии речь зашла о том, как в начале двухтысячных годов никому не известный Майданов приехал покорять столицу. Правда, здесь его никто не ждал. Первое время с ним не хотели сотрудничать известные композиторы и представители звезд шоу-бизнеса, а его песни были никому не интересны.

Как признался Майданов, за короткий промежуток времени он сменил 15 мест жительства. «Спал в метро. Потом начал бомжевать на вокзале. Умывался в общем туалете, ел супы быстрого приготовления. На Павелецком вокзале был такой ларек. Вот там я и закупался. Порой покупал старые сосиски. Это был мой классический завтрак. При этом днем порой мне удавалось встречаться с представителями культуры, шоу-бизнеса», — рассказал он.

Первый значительный гонорар Майданов получил от продюсера Юрия Айзеншписа. Сумма равнялась 150 долларам. Он написал песню «За туманами» для певицы Саши. Эта композиция в 2002 году стала номинантом «Песни года» и принесла Майданову первую награду. Половину денег он отдал человеку, который свел его с продюсером, а на вторую половину пошел в секонд-хенд и купил себе приличный костюм, в котором потом встречался со звездами.

По словам Майданова, особенно для него была памятна встреча с певцом Иосифом Кобзоном, который сказал ему, что он напишет еще много хороших композиций в своей жизни. Тот разговор с мэтром надолго засел у него в памяти. При этом Кудрявцева отметила, что Кобзон был таким человеком, который всем помогал. Майданов сказал, что за помощью к исполнителю никогда не обращался.

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Денис МайдановЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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«Ел супы быстрого приготовления»: Денис Майданов рассказал о жизни на вокзале
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