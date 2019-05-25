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«Вместо тысячи слов»: жена Сергея Жукова романтично призналась ему в любви

Регина Бурд сделала певцу приятный сюрприз.

«Вместо тысячи слов»: жена Сергея Жукова романтично призналась ему в любви
Сергей Жуков с женой. Фото: globallookpress.com

Сергей Жуков уже почти 12 лет женат на бывшей солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Звездная чета воспитывает троих детей: 10-летнюю Нину, 9-летнего Энджела и 5-летнего Мирона. В отношениях пары царят гармония и счастье, а сами супруги не устают признаваться друг другу в любви. Сергей Жуков рассказывал, что им с женой удается по-прежнему поддерживать в отношениях остроту чувств и взаимный интерес.

Солист группы «Руки вверх» показал в Instagram, какой оригинальный сюрприз сделала его супруга. Регина Бурд выставила напротив окон своей квартиры людей с белыми зонтиками, которые построились в виде букв. Так романтично Регина призналась певцу в любви. Сергей Жуков оценил подарок жены, сделав ответное признание.

«Вместо тысячи слов… Вот почему я всегда буду у твоих ног, моя любимая, – написал певец в своем профиле Instagram. – Только ты можешь делать такие подарки, вкладывая в эти 3 слова всю свою нежность, любовь и счастье! Не забуду! Люблю! Спасибо, любимая!».

«Очень красиво!»; «Интересная идея для подарка»; «Будьте счастливы», – написали подписчики Жукова в комментариях к видео.

Напомним, недавно сын и дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова дебютировали в кино. Дети музыканта снимаются в комедии «Артек. Большое путешествие», посвященной приключениям подростков, встречающих своих молодых родителей в детском лагере после путешествия назад во времени. Режиссером фильма стал Карен Захаров. Вместе с Энджелом и Ниной Жуковыми в ленте снимаются такие знаменитости, как Сергей Безруков, Михаил Галустян и Надежда Михалкова.

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«Вместо тысячи слов»: жена Сергея Жукова романтично призналась ему в любви
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