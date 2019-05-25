НОВОСТИ

Наташа Королева пообещала носить «платье девственности»

Певица призналась, что ностальгирует по юности, когда она была символом целого поколения.

Наташа Королева пообещала носить «платье девственности»
Наташа Королева рассказала о своем необычном наряде. Фото: globallookpress

Совсем скоро, 31 мая, Наташа Королева отметит 46-летие. В честь дня рождения певица готовит большой концерт, на котором она продемонстрирует поклонникам корону из драгоценных ягод за миллион рублей и роскошное платье, приобретенное специально для выступления.

По слухам, артистка решила выйти на сцену в загадочном «платье девственности», которое должно удивить поклонников. Как рассказала сама Наташа, эти слухи не совсем верны. Петь свои композиции она будет в подходящем к короне концертном наряде, а «платье девственности» у нее действительно есть, но носить его она будет уже в реальной жизни.

По словам Королевой, необычное одеяние для нее – память о юности, а поскольку в молодые годы она была символом целого поколения, иногда ностальгию по былому она ощущает особенно остро.

«Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. К счастью, платье девственности я нашла в одном из московских бутиков», – говорит певица. Как именно выглядит необычный предмет гардероба, звезда не уточнила.

Независимо от возраста, в жизни Наташи Королевой всегда найдется место юмору. Накануне муж знаменитости Сергей Глушко показал в Instagram видео, на котором певица и ее приятельница разыгрывают на камеру забавную сценку. Дамы изобразили девиц легкого поведения, ожидающих клиентов на автостоянке, а сам Тарзан выступил в роли полицейского, который решил «разобраться» со жрицами любви.

Вам может быть интересно:

Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой «Победа должна была быть у Ержана»: Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу «Шо сказать, молодец»: Наташа Королева поздравила Зеленского

Тэги:

концертНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиТарзан
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наташа Королева пообещала носить «платье девственности»
Интересно?
Поделись с друзьями: