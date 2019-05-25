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Улетевшие в свадебное путешествие Потап и Каменских не смогли сдержать чувств в самолёте

Исполнители прямо на борту лайнера стали страстно целоваться и обниматься.

Улетевшие в свадебное путешествие Потап и Каменских не смогли сдержать чувств в самолёте
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Сыгравшие свадьбу музыканты Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие. Где они проведут медовый месяц, пока неизвестно, но звезды уже активно делятся снимками и видеозаписями в Instagram. Так, на одной из них можно увидеть, как Потап и Настя Каменских сидят в самолете. При этом девушка пьет шампанское. Она страстно обнимает и целует Потапа.

Также звезды показали стол, который накрыли для них на частном самолёте, на котором они и совершают путешествие. Здесь можно разглядеть морепродукты, а также фрукты и овощи. Судя по всему, звезды безумно счастливы.

Отметим, что первые слухи о том, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу, прошли еще в начале мая нынешнего года. Многие поклонники сначала считали, что это утка. Однако позже стало известно, что торжество состоится 23 мая в одном из элитных ресторанов Киева.

Любопытно, что гостей вечера развлекала Верка Сердючка. Спели несколько композиций для всех присутствующих и главные виновники торжества. Неприятным моментом вечера стал тот факт, что Потап обронил бутоньерку, когда шел для обмена кольцами с Настей Каменских. Фанаты считают это дурным знаком.

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Улетевшие в свадебное путешествие Потап и Каменских не смогли сдержать чувств в самолёте
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