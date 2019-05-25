«А как же Гуф?»: Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

За личной жизнью певицы Кети Топурии поклонники следят с особым пристрастием. После расставания с рэпером Гуфом 32-летняя солистка «А-Студио» сосредоточилась на карьере и воспитании дочери от брака с 45-летним Львом Гейхманом. Однако фанаты певицы считают, что рэпер Гуф до сих пор пытается наладить отношения с бывшей возлюбленной. Однако, как говорят окружающие, эти попытки так и не увенчались успехом.

Так, в в Instagram 5-летней дочери певицы Оливии появилось трогательное видео, продемонстрировавшее семейную идиллию. Кети Топурия вместе с бывшим мужем и дочкой приятно провели время на детском празднике.

Поклонники звезды даже решили, что солистка «А-Студио» воссоединилась с экс-супругом.

«Какая красивая и гармоничная семья»; «Маленький позитивчик»; «Талантливая девочка с артистизмом», – написали подписчики в комментариях к ролику. «А как же Гуф?» – поинтересовались другие фолловеры. Некоторые фанаты певицы считают, что отношения певицы и рэп-исполнителя вконец испорчены и вряд ли наладятся.

Напомним, о романе солистки «А-Студио» с бывшим мужем Айзы Долматовой Гуфом стало известно в 2017 году. Влюбленные публично признавались друг другу в любви, а поклонники пары были убеждены, что звездная свадьба не за горами. Однако осенью 2018 года певица заявила о расставании с рэпером. По некоторым данным, причиной размолвки стала измена музыканта. Сама певица позже объяснила разрыв с Гуфом «разным образом жизни» и несовместимостью характеров.