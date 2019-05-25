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Поклонники попросили Потапа и Настю Каменских привезти из медового месяца ребенка

Многие фанаты творческого дуэта до сих пор не верят, что пара официально оформила отношения.

Поклонники попросили Потапа и Настю Каменских привезти из медового месяца ребенка
Потап и Настя Каменских Фото: .globallookpress.com

Молодожены Потап и Настя Каменских отправляются в свадебное путешествие. Снимок, где пара стоит у трапа самолета, певица опубликовала в своем блоге. Увидев теплое фото, фанаты попросили у звездного дуэта только одно – вернуться из медового месяца втроем.

«Привезите детей из отпуска!» – обращаются к паре фанаты.

Пост быстро собрал несколько десятков комментариев. Большинство, конечно, желали паре счастья и хорошего отдыха. Но часть подписчиков до сих пор не верит, что Потап и Настя Каменских все-таки стали мужем и женой.

«Не могу никак поверить в то, что вы вместе, счастья вам», — рассуждают поклонники.

О том, что исполнители собираются пожениться, фанаты не верили до последнего. После того, как подруга певицы проговорилась, что та собирается замуж, все подумали, что это всего лишь шутка. И звездная пара держала интригу до последнего. Более того, гостям разослали зашифрованные приглашения, чтобы информация о свадьбе не всплывала.

Официально они оформили отношения 23 мая в ресторане под Киевом.

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Поклонники попросили Потапа и Настю Каменских привезти из медового месяца ребенка
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