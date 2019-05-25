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Красавица-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Актер представил на кинофестивале свой новый фильм «Рэмбо: Последняя кровь».

Красавица-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
Сильвестр Сталлоне привез в Канны жену и старшую дочь. Фото: globallookpress

Сильвестр Сталлоне приехал на Лазурный берег, чтобы представить на Каннском кинофестивале новый фильм «Рэмбо: Последняя кровь», где он исполнил главную роль, а также стал соавтором сценария. Вместе с актером на фестиваль приехали его старшая дочь София и супруга Дженнифер.

22-летняя наследница знаменитости стала одной из самых ярких звезд на красной дорожке мероприятия. Для выхода в свет София выбрала по-настоящему роскошный наряд – струящееся платье бронзового оттенка, мягко облегающее фигуру. Почти не уступала дочери и 50-летняя жена Сталлоне. Дамы ослепительно улыбались, позируя фотографам, а София даже успела что-то прошептать отцу, приветствующему поклонников, пишет The Daily Mail.

В свои 72 года Сильвестр Сталлоне продолжает активную профессиональную деятельность. Только в прошлом году вышли три картины с участием легендарного Рокки, а недавно стало известно, что артист снимется в боевике «Самаритянин», где жанр фильмов о супергероях будет раскрыт с неожиданно «мрачной» стороны, сообщал портал Deadline.

Картина «Рэмбо: Последняя кровь» станет завершающей частью серии фильмов о ветеране войны Джоне Рэмбо. Прокат боевика в России и в мире стартует в сентябре 2019 года.

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Каннский фестиваль 2019РэмбоСильвестр Сталлоне
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Красавица-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
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