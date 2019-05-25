НОВОСТИ

«Бегом к бабушке!»: Никита Пресняков призвал фотографироваться на фоне ковров

Внук Аллы Пугачевой объявил новый челлендж в соцсетях.

«Бегом к бабушке!»: Никита Пресняков призвал фотографироваться на фоне ковров
Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov/

Фотографии на фоне ковра до сих пор актуальны. Так считает 27-летний Никита Пресняков, опубликовавший в своем Instagram снимок с настенным аксессуаром. Внук Аллы Пугачевой запустил челлендж, суть которого заключается в том, чтобы выкладывать в соцсети фотографии на фоне бабушкиного ковра.

По мнению Никиты Преснякова, делать снимки на фоне ковра стало уже традицией. А тем, у кого нет подобной вещицы, музыкант посоветовал навестить бабушку. Свой пост исполнитель адресовал американскому актеру Уиллу Смиту, исполнившему главную роль в музыкальной комедии «Аладдин».

«Уилл, ты интересовался, для чего ковер висит на стене? Объясню, – обратился исполнитель к голливудской звезде. – Настенный ковер – это не только легендарная интерьерная традиция, но и отличный фон для совместных фото с лучшими друзьями. Вы уже приняли участие? Если нет, ищите ковер на стенах своей квартиры или бегом в деревню к бабушке!» – прокомментировал Никита свой снимок.

Напомним, недавно Никита Пресняков – сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего – рассказал о полученной травме, после которой долго не мог заниматься спортом. Внук Аллы Пугачевой сообщил, что поправил свое здоровье и теперь снова может кататься на скейтборде. Музыкант полностью восстановился и легко проделывает сложные элементы на доске, демонстрируя техничный стиль и экстремальные вращения.

Вам может быть интересно:

Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию «Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео «Сегодня счастливый день!»: Никита Пресняков рассказал о результатах МРТ

Тэги:

Никита ПресняковНикита Пресняков фото на фоне ковра
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Бегом к бабушке!»: Никита Пресняков призвал фотографироваться на фоне ковров
Интересно?
Поделись с друзьями: