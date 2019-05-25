«Бегом к бабушке!»: Никита Пресняков призвал фотографироваться на фоне ковров

Фотографии на фоне ковра до сих пор актуальны. Так считает 27-летний Никита Пресняков, опубликовавший в своем Instagram снимок с настенным аксессуаром. Внук Аллы Пугачевой запустил челлендж, суть которого заключается в том, чтобы выкладывать в соцсети фотографии на фоне бабушкиного ковра.

По мнению Никиты Преснякова, делать снимки на фоне ковра стало уже традицией. А тем, у кого нет подобной вещицы, музыкант посоветовал навестить бабушку. Свой пост исполнитель адресовал американскому актеру Уиллу Смиту, исполнившему главную роль в музыкальной комедии «Аладдин».

«Уилл, ты интересовался, для чего ковер висит на стене? Объясню, – обратился исполнитель к голливудской звезде. – Настенный ковер – это не только легендарная интерьерная традиция, но и отличный фон для совместных фото с лучшими друзьями. Вы уже приняли участие? Если нет, ищите ковер на стенах своей квартиры или бегом в деревню к бабушке!» – прокомментировал Никита свой снимок.

Напомним, недавно Никита Пресняков – сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего – рассказал о полученной травме, после которой долго не мог заниматься спортом. Внук Аллы Пугачевой сообщил, что поправил свое здоровье и теперь снова может кататься на скейтборде. Музыкант полностью восстановился и легко проделывает сложные элементы на доске, демонстрируя техничный стиль и экстремальные вращения.