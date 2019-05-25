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«К 18-летию у Саши будет внушительный счет»: Рудковская обрисовала будущее сына

Продюсер отметила, что она и Плющенко не имеют право тратить деньги, которые сейчас зарабатывает Гном-Гномыч.

«К 18-летию у Саши будет внушительный счет»: Рудковская обрисовала будущее сына
Яна Рудковская/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram высказалась о заработках своего сына Александра Плющенко. Она отметила, что работает с детьми в модельном проекте и все они за съемки получают деньги или игрушки. При этом Рудковская подчеркнула, что ее сын Александр Плющенко снимается для журналов с полутора лет. Он, как она утверждает, знает цену своему труду. Мальчик много работает на льду, занимаясь фигурным катанием.

«Саша состоит во многих мировых детских модельных агентствах. У него много рекламных контрактов, и, конечно, за все рекламные опции ему платят. Причём немаленькие деньги. К 18-летию у Саши будет уже внушительный счёт, которым он сможет воспользоваться сам. Родители не имеют право тратить его деньги. В будущем он сможет себе купить машину, квартиру или, например, оплатить обучение в престижном вузе», — заявила Яна Рудковская.

Как считает продюсер, нет ничего зазорного, что ее дети с ранних лет знают цену деньгам. Сама она, по собственному признанию, с тринадцати лет уже работала в приемной комиссии у своего папы. Принимала документы, помогала косметологам. С пяти лет Рудковская помогала убирать квартиру. На ней была не только уборка, но и стирка с глажкой. Когда она поступила в Медицинский университет, то подрабатывала на нескольких работах. Причем училась она на очном отделении.

«Я выросла в простой, но интеллигентной семье, где меня приучали к труду и самостоятельности с детства. У кого-то на это свое видение, но в нашей семье оно такое. Поэтому воспитываю своих мальчиков по этой же проверенной схеме! Надеюсь, в будущем она сработает. А для домашних фото и для инстаграм Саша фотографируется просто так, ну или за поцелуй от мамы или папы. Всем хороших выходных», — отметила Яна Рудковская.

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«К 18-летию у Саши будет внушительный счет»: Рудковская обрисовала будущее сына
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