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«Обожаю тебя: будь счастлива, удачлива, улыбчива!»: Галкин тепло поздравил Орбакайте с днем рождения

Дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.

«Обожаю тебя: будь счастлива, удачлива, улыбчива!»: Галкин тепло поздравил Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин/globallookpress.com

Шоумен и юморист Максим Галкин в Instagram тепло поздравил с днем рождения дочь своей супруги Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте. Яркой исполнительнице исполнилось 48 лет. «Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днем рождения! Обожаю тебя: будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!» — заявил Максим Галкин.

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году от первого брака Примадонны с артистом оригинального жанра Миколасом Орбакасом. Дочь Аллы Пугачевой — очень разносторонняя личность. Она не только выпускает альбомы, поет песни, но и снялась за свою жизнь уже в около трех десятках кинофильмов.

Добавим, что родители Кристины Орбакайте развелись, когда девочке было всего два года. Максим Галкин в прекрасных отношениях с певицей. Она часто вместе с дочкой Клавдией бывает у него в гостях в замке в деревне Грязь, где он живет вместе с Аллой Пугачевой и своими детьми-близнецами — Гарри и Лизой.

Кристина Орбакайте сейчас замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Ранее она состояла в браках с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, а затем с бизнесменом Русланом Байсаровым. От певца она родила сына Никиту, а от Байсарова еще одного сына, Дени.

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Тэги:

Алла Пугачевадень рожденияКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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«Обожаю тебя: будь счастлива, удачлива, улыбчива!»: Галкин тепло поздравил Орбакайте с днем рождения
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