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Наряд воительницы: Мелания Трамп появилась на военном кладбище в строгом платье

Американский президент и его супруга почтили память погибших солдат США.

Наряд воительницы: Мелания Трамп появилась на военном кладбище в строгом платье
Мелания Трамп. Фото: globallookpress.com

49-летняя Мелания Трамп в очередной раз удивила модных критиков. Супруга американского президента Дональда Трампа появилась в платье в стиле милитари на Арлингтонском национальном кладбище военных. Чета Трампов почтила память погибших американских солдат.

В рамках официальной поездки, состоявшейся 23 мая, Дональд и Мелания Трамп лично установили флаги на 34 надгробиях. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти. В этот день в США по традиции проходит торжественная церемония на мемориальном кладбище.

«Сегодня мы вспоминаем наших павших героев. Посетить Арлингтонское кладбище и принять участие в установке флагов на надгробиях – большая честь для меня. Пусть Бог благословит наших военных, их семьи и нашу великую нацию», – написала Мелания Трамп в своем Instagram.

Для торжественной церемонии первая леди США выбрала строгий наряд – черное милитари-платье без рукавов. Талию супруга главы Белого дома подчеркнула ремнем и отказалась от высоких каблуков, предпочтя удобные балетки. Дополнила свой образ Мелания Трамп большими солнцезащитными очками.

Напомним, стиль Мелании Трамп часто подвергается критике. Эксперты считают, что первая леди не учитывает протокол и часто надевает неуместные и вызывающие вещи. В последнее время супруга Дональда Трампа выглядит более сдержанно. Мелания Трамп выбирает классические костюмы и платья пастельных оттенков, что придает ее образу элегантность и шарм.

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Наряд воительницы: Мелания Трамп появилась на военном кладбище в строгом платье
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