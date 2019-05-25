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Экс-жена Сергея Шнурова в откровенном платье затмила в Каннах голливудских звезд

Перед выходом на красную дорожу она показала в блоге поклонникам свой сногсшибательный наряд.

Экс-жена Сергея Шнурова в откровенном платье затмила в Каннах голливудских звезд
Матильда Шнурова Фото: globallookpress.com

Во Франции завершается Каннский фестиваль, который собрал звезд всего мира на лазурном берегу. Насладиться премьерами приехала и бывшая супруга скандального музыканта Сергея Шнурова Матильда.

Для выхода в свет она выбрала черное откровенное платье с декольте. Оно выгодно подчеркнуло фигуру красавицы, которая в прошлом, к слову, занималась балетом. Свой образ Матильда дополнила яркими лодочками, объемными сережками и аккуратно уложенными локонами.

Перед выходом на красную дорожку сногсшибательный наряд она показала подписчикам – опубликовала в блоге фото и короткий ролик. На видео Матильда Шнурова спускается по лестнице. Наблюдая за ней, мужчины чуть не свернули себе шею. В таком наряде она легко затмит голливудских звезд.

Наблюдая за жизнью знаменитости, у поклонников создается впечатление, что Матильда не переживает о разрыве с бывшим мужем. Она много путешествует и активно занимается бизнесом.

Что касается самого музыканта, то Сергей Шнуров решил в очередной раз распустить группировку «Ленинград», чтобы дать дорогу молодым исполнителям.

 

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Тэги:

каннский кинофестиваль 2019Канныкрасная дорожкаМатильда Шнурова
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Экс-жена Сергея Шнурова в откровенном платье затмила в Каннах голливудских звезд
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