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Во время выступления Евгения Плющенко в Японии произошло сильное землетрясение

Шоу, на котором выступали российские фигуристы, пришлось прервать.

Во время выступления Евгения Плющенко в Японии произошло сильное землетрясение
Евгений Плющенко/globallookpress.com

На фан-страничке олимпийской чемпионки по фигурному катанию в одиночном разряде Алины Загитовой появилась новая видеозапись. На кадрах можно увидеть испуганную чемпионку. Дело в том, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Происшествие случилось в префектуре Тиба. Именно там сейчас проходит ледовое шоу с участием российских фигуристов.

Примечательно, что мощные толчки случились, когда на арене выступал с показательным номером двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Известно, что выступления продолжатся после перерыва. О пострадавших пока не сообщается.

Интересно, что если Алина Загитова испугалась мощных толчков, то другая российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на происшествие очень спокойно. «Это просто я откаталась», — заявила Медведева со смехом.

Добавим, что мощные подземные толчки совсем не редкость для Японии. Землетрясения здесь случаются чуть ли не еженедельно. Российские спортсмены в эти дни выступают в Японии с показательными номерами. В Стране восходящего солнца, как известно, без ума от наших фигуристов.

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Алина ЗагитоваЕвгений ПлющенкоЕвгения Медведеваяпония
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Во время выступления Евгения Плющенко в Японии произошло сильное землетрясение
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